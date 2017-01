Un uomo di trentasette anni di Ussana, Salvatore Congiu, è stato trovato morto domenica mattina all'interno del deposito della polizia municipale in viale Monastir a Cagliari. Il cadavere – che si trovava riverso sugli scalini che portano nell’ufficio dove ci si rivolge per ritirare le auto – è stato identificato grazie ai documenti che aveva con sé. A scoprire il corpo dell’uomo sono stati alcuni agenti della polizia municipale intorno alle 9 del mattino. Sul posto sono poi intervenuti gli investigatori della Squadra mobile e la scientifica.

Domani sarà eseguita l’autopsia sul cadavere – Per chiarire le cause del decesso del trentasettenne è stata disposta l’autopsia, che sarà eseguita nella giornata di domani al Policlinico Universitario di Monserrato. L'ipotesi più avvalorata, al momento, è quella di un malore forse accentuato anche dal freddo, oppure le cause del decesso potrebbero essere riconducibili ad altro come l'abuso di farmaci o sostanze.

Sarebbe entrato nel deposito barcollando – Da quanto si è appreso, Congiu sarebbe entrato nel deposito della municipale barcollando e con in mano un bicchiere con del liquido, poi trovato dai vigili accanto al cadavere. Secondo quanto scrivono i quotidiani sardi, Congiu era un ragazzo che a Ussana tutti conoscevano e apprezzavano.