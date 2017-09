Giallo a Vallefiorana di Ascoli dove un’anziana è stata trovata morta in casa. Secondo quanto si apprende, la donna sarebbe stata uccisa. I carabinieri della stazione locale di Ascoli starebbero già interrogando tre persone, una famiglia: marito, moglie e un figlio di parenti che vivevano con la donna. Sul luogo del ritrovamento il sostituto procuratore Mara Flaiani, il medico legale e i carabinieri del comando provinciale di Ascoli.

Il cadavere dell'anziana, rinvenuto in una stalla vicino alla propria casa, in zona Fonte di Campo a Vallefiorana, una frazione di Ascoli Piceno, presenterebbe una ferita da taglio alla gola. In questo momento l'abitazione della donna, sulle colline del capoluogo abruzzese, è presidiata dai carabinieri che non fanno avvicinare nessuno.