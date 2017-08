Incredibile quanto accaduto a una ragazza di Findlay Avenue, nel quartiere Bronx di New York: la giovane, di soli 11 anni, stava dormendo serenamente nel suo letto quando una coetanea le ha gettato sul volto un'intera pentola di acqua bollente. La giovane vittima stava dormendo a casa di un'amica che aveva deciso di ospitarla quando, intorno alle del mattino, la giovane – per ragioni assolutamente incomprensibili – ha messo a bollire una pentola d'acqua poi gliel'ha gettata addosso.

La povera vittima ha portato gravissime ustioni in faccia ed è stata ricoverata d'urgenza. Per quanto riguarda la sua amica, malgrado fosse stata a lungo interrogata, non è stata in grado di fornire nessuna motivazione al suo gesto e gli inquirenti non escludono che possa essersi comportata così perché affetta da gravi problemi psicologici.