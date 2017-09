Ha gettato un mozzicone di sigaretta fuori dal finestrino della sua auto mentre stava guidando. Un gesto che gli è costato carissimo: 575 dollari di multa (pari a circa 485 euro). Protagonista di questa storia è un automobilista canadese che giovedì a Langford, sull’Isola di Vancouver. Il conducente ha definito la sanzione “una pazzia”. Ma la polizia gli ha fatto notare che il suo gesto non solo è estremamente pericoloso, ma è anche illegale.

E in Italia?

E’ sicuramente uno dei gesti più incivili, che ancora purtroppo sopravvive: quello di gettare rifiuti dal finestrino. Una consuetudine che, stando ad un’indagine dell'assicurazione online Direct Line, accomuna un italiano su tre che non si fa scrupoli a gettare dall'auto mozziconi di sigarette, fazzoletti usati, cartacce, avanzi di cibo e bottiglie e lattine. E’ bene però ricordare che, oltre alla maleducazione e pericolosità del gesto, c'è anche un altro elemento che dovrebbe inibirci: la multa che potrebbe essere comminata al responsabile, proprio come successo all’incauto automobilista canadese. In Italia la sanzione può arrivare fino a 400 euro. Lo ricorda il sito online dello Studio Cataldi che ricorda le sanzione amministrative prevista dal Codice della Strada e dal Collegato ambientale per chi imbratta l'ambiente gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.