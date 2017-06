“Posso dire che è stato l’amore più grande della mia vita, nonostante i tradimenti e le difficoltà nel rapporto per via degli atteggiamenti di lui. Ma non riuscivo a lasciarlo. Quando ho iniziato a vedere le cose con lucidità ho preso forza e mi sono decisa a lasciarlo”. Sono le parole di Gessica Notaro scandite nell’aula del tribunale di Rimini, dove è stata chiamata a testimoniare nel processo per stalking che vede imputato proprio il suo ex fidanzato Jorge Edson Tavares, il 29enne di Capo Verde accusato di aver aggredito e sfregiato con l'acido, il 10 gennaio scorso sotto casa, l'ex fidanzata 28enne.Nei mesi precedenti all'agguato, Gessica lo aveva denunciato per stalking, visto che l’uomo non sembrava volersi rassegnarsi alla fine della loro storia d’amore. A Tavares era stato imposto il divieto di avvicinarsi alla ragazza, ma il provvedimento non lo ha fermato, fino all'epilogo dello scorso inverno.

Oggi in tribunale i due ragazzi sono tornati a guardarsi negli occhi, anche se solo per qualche istante. A separare vittima e imputato, durante la deposizione di Gessica, è stato poi installato un paravento per garantire la tranquillità della vittima, operata da poco alla cornea “Io volevo tutelarmi, non frustrarlo. Per questo ho chiesto l’ammonimento”, ha detto Gessica al giudice. “Lui mi ha detto: me la pagherai e ti rovinerò la vita senza toccarti con un dito. Citando un proverbio del suo paese mi aveva detto: ogni cane ha il suo venerdì per dire ‘arriverà il giorno che me la pagherai’. Lui si sentiva la vittima”.

Gessica ricorda il periodo dell’innamoramento e poi la successiva scoperta del tradimento da parte di Tavares: “Io era single da circa un anno mentre lui aveva un'altra donna che viveva a Milano ma, secondo Tavares, la loro storia era finita. Io mi sono innamorata molto velocemente di lui, non riuscivo ad essere lucida. Dal suo canto, ogni tanto spariva per alcuni giorni e non riuscivo a farmene una ragione. Nel gennaio del 2014, poi, l'ho sorpreso in auto con un'altra ragazza che si nascondevano da me. Eddy si scusava di quei comportamenti, sostenendo che era una sorta di provocazione, e io ci ho voluto credere perchè non riuscivo a lasciarlo. L'anno successivo, quando ho scoperto un tradimento certo con una brasiliana, l'ho lasciato e ho portato via tutte le mie cose. Lui ha iniziato a piangere e a scusarsi. Io ero troppo innamorata e siamo tornati insieme nonostante lui avesse altre donne", ha spiegato.

Gessica spiega che il rapporto è naufragato definitivamente nel maggio del 2016: “Abbiamo litigato nuovamente perché le cose non andavano nella convivenza e, oramai stanca di questa relazione, ci siamo allontanati. Lui mi ha chiesto di andarmene di casa, io ho preso le mie cose e sono uscita. Gli ultimi giorni che stavamo insieme sono entrata nel computer che lui usava e a mettermi a cercare le prove dei suoi tradimenti. In una cartella ho scoperto decine di foto di donne nude. Una di queste sono riuscita a rintracciarla e mi ha confessato di aver avuto una relazione di 2 mesi con Eddy“.