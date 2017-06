Ad oltre 5 mesi da quella terribile aggressione che le ha cambiato la vita (e il volto) Gessica Notaro è tornata all'Acquario di Rimini, tra i suoi amati leoni marini. La ragazza – ex miss Romagna 2007 e addestratrice di leoni marini al delfinario di Rimini – sfregiata con l'acido all’inizio dell’anno dall'ex fidanzato Jorge Edson Tavares, ha pubblicato una foto su Facebook che la ritrae a bordo piscina mentre gioca con due leoni marini "La mia forza? Ecco qua". Lo scatto ha raccolto in un'ora centinaia di commenti e migliaia di like in pochi minuti, con messaggi di sostegno di Gessica.

Gessica ha scelto di affrontare il suo dramma, sempre con il sorriso sulle labbra, mostrando, su Facebook e in tv al Maurizio Costanzo Show, il suo volto. “Voglio che si veda cosa mi ha fatto [il mio ex fidanzato], questo non è amore” aveva detto la giovane. “Tornerò a essere quella di sempre — aveva promesso Gessica — anche se per anni non potrò guardare il sole se non con delle maschere e bendata. Non potrò fare il bagno con i miei amati delfini perché il cloro sarebbe devastante. Non perdono Eddy (che in carcere ha tentato il suicidio), non lo perdonerò mai, ma non lo odio”, aveva aggiunto. Il suo obiettivo dichiarato è tornare nel luogo dove ha lavorato fino a prima dell'aggressione e dove, appena tornerà in forze, lavorerà di nuovo con i leoni marini. Già quest’estate sarà la presentatrice di tutti gli spettacoli serali.

Intanto il processo per l'aggressione con l'acido contro Tavares va avanti. Il 12 luglio ci sarà l’udienza in cui il giudice dovrà decidere sulla richiesta di rito abbreviato avanzata dai legali di Tavares, Andrea Tura e Riccardo Luzi. Il 28 giugno invece Gessica, se le sue condizioni fisiche lo permetteranno, tornerà in aula per testimoniare.