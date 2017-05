Non avrebbe retto al peso del carcere e a quello delle prime udienze del processo nel quale è accusato di aver sfigurato con l'acido la sua ex fidanzata Gessica Notaro, sarebbero queste le motivazioni dietro al tentativo di suicidio messo in atto nelle scorse ore da Edson ‘Eddy' Tavares nella cella dove è rinchiuso a Forlì. L'episodio risale a lunedì scorso ma solo ora è stato reso noto dai suoi avvocati che sottolineano il precario stato psicologico dell'uomo. Il giovane di Capo Verde avrebbe tentato di togliersi la vita annodandosi un lenzuolo intorno al collo e tentando poi di appendersi con quello alle sbarre nel tentativo di impiccarsi, ma sarebbe stato slavato in tempo dagli agenti senza nessuna conseguenza. A scopo precauzionale ora l'uomo è sorvegliato a vista.

"Questa è una fase molto delicata per Tavares. Il ragazzo, giovedì, è uscito dall’udienza molto prostrato. E’ rimasto colpito da Gessica, dalle sue condizioni. E anche dalla deposizione della madre della ragazza, Gabriella. Le parole della madre di Gessica l’hanno fatto riflettere molto", ha spiegato uno dei legali dell'uomo l’avvocato Riccardo Luzi riferendosi all'udienza del 27 aprile scorso quando l'imputato ha rivisto per la prima volta Gessica Notaro dopo i fatti.

Un incontro delicato che ha segnato soprattutto lo stato emotivo di Gessica che ha accusato anche un malore in aula. "Non sono stata bene durante la notte, forse perché rivederlo è stato un po' come rivivere quel momento", ha raccontato la ragazza dopo l'udienza, spiegando: "L’ultima volta che l’ho guardato in faccia è stata quella sera… rivederlo è stato abbastanza impattante per me". "Lui ha evitato il mio sguardo tutto il tempo, io però non ho mai smesso di fissarlo finché alla fine ha ceduto e ha dovuto guardarmi per forza. Ha fatto credere agli altri di essere impassibile, ma io, che lo conosco bene, so che non è così" ha sottolineato la vittima dell'aggressione ribadendo di essere andata in aula giovedì affinché "lui mi vedesse perché deve assumersi le responsabilità di ciò che ha fatto. Come non dormo io la notte, non deve dormire lui".

Tavares dal suo canto continua a professarsi innocente anche se Gessica lo ha indicato sin dai primi momenti come l'autore dell'assalto che l'ha sfregiata. "Per lui è la prima volta in cella e sta soffrendo molto" hanno ribadito gli avvocati. Secondo alcuni testimoni, però, non sarebbe la prima volta che Tavares minaccia il suicidio fingendo di impiccarsi. Per alcuni amici comuni, lo avrebbe fatto due volte dopo la fine della sua relazione con Gessica