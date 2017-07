Era rimasto ferito poco prima in un incidente in volo per questo era finito suo malgrado sulla carreggiata dell'autostrada A4 Torino-Milano, nei pressi di Novara, rischiando non solo di essere travolto e ucciso ma anche di causare incidenti stradali molto pericolosi. In aiuto dell'esemplare di Germano reale, però, sono accorsi fortunatamente gli agenti della polizia stradale in servizio a Novara Est che, dopo diverse segnalazioni, sono giunti sul posto e lo hanno prontamente raccolto.

L'uccello poteva costituire un grave pericolo per se stesso e per gli automobilisti visto che si muoveva ed era ferito ad un'ala ma l'intervento tempestivo dei poliziotti ha evitato altri problemi. Il volatile è stato successivamente affidato alle cure del centro di recupero Parco del Ticino che lo cureranno per il successivo reinserimento in natura.