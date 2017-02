Germania. Nella città di Heidelberg, un uomo si è lanciato contro la folla a bordo della sua auto. Le persone ferite, tre in tutto, si trovavano all’interno di una zona pedonale di Bismarkplatz. A riferirlo è la BBC online. Tre sono le persone rimaste ferite dal folle gesto. Norbert Schaetzle, portavoce della polizia, ha fatto sapere che uno sarebbe in gravi condizioni. Subito dopo aver investito i tre pedoni, l’uomo è sceso dalla sua auto brandendo un coltello con il chiaro intento di scappare a piedi. È stato fermato dalla polizia locale, che gli ha esploso contro diversi colpi di pistola, ferendolo. Al momento si trova ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni di salute non sono note. Resta piantonato dagli agenti che attendono di poterlo interrogare.

Il movente resta tuttora ignoto. Secondo quanto riferiscono gli agenti locali, nulla lascerebbe presupporre una matrice terroristica. Le tre persone investite si trovavano davanti a una pasticceria nella zona pedonale di Heidelberg che si trova nella parte sud occidentale del Baden Wuerttemberg. La zona è stata isolata e la polizia sta attualmente esaminando l'auto dell'uomo alla ricerca di indizi che possano chiarire le motivazioni del folle gesto. L'unico elemento certo, per il momento, riguarda il veicolo utilizzato che sarebbe stato noleggiato. Alcuni media locali sostengono che l'uomo che era alla guida dell'auto soffrirebbe di gravi problemi psichici, ma la notizia non è stata confermata dalla polizia.

Nel dicembre scorso, la Germania era già stata teatro di un altro evento dello stesso tipo. Un uomo si lanciò sulla folla durante i tradizionali mercatini di Natale. Nell'attentato del 19 dicembre 2016, 12 persone persero la vita. Cinquanta, invece, furono i feriti.