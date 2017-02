E' stato risolto il "giallo" del pinguino sequestrato da uno zoo tedesco: l'animale purtroppo è stato trovato morto, decapitato. La settimana scorsa era stato rubato nello zoo di Mannheim, nel sudovest della Germania. A dare la notizia del ritrovamento è stato il direttore del giardino zoologico, affermando che l'animale è stato identificato dal numero 53 impresso sull'ala e che il suo corpo è stato ritrovato nei pressi di un parcheggio. Le autorità hanno avviato un'inchiesta per risalire all'autore del furto e, molto probabilmente, anche dell'uccisione. "Siamo tutti scioccati per quanto accaduto", ha dichiarato il direttore dello zoo Joachim Koeltzsch, "soprattutto per la mancanza di rispetto verso un essere vivente". Il furto del pinguino era stato scoperto sabato scorso, quando i custodi della struttura hanno effettuato la conta della colonia, composta da 20 esemplari. La notizia aveva suscitato indignazione in tutta la Germania.

I ladri avevano approfittato della scarsa sorveglianza all'interno del parco per poter compiere indisturbati il furto senza lasciare tracce. Gli addetti dello zoo hanno notato la mancanza del pinguino solo a mattinata inoltrata del giorno seguente, sabato, durante il conteggio dei 20 esemplari ospitati. Dopo aver dato l'allarme alla polizia, sono scattate le indagini e le ricerche.Lo zoo aveva anche deciso di lanciare un appello pubblico ai ladri chiedendo loro di riconsegnarlo al più presto per la sua incolumità. "Riconsegnatelo, fuori non può sopravvivere. Chi crede che il pinguino possa essere tenuto come animale domestico si sbaglia di grosso", ha spiegato una portavoce dello zoo, aggiungendo: "Il pinguino non ha alcuna possibilità di sopravvivenza senza particolari attenzioni come un'alimentazione speciale". Dopo il ritrovamento del cadavere dell'animale sono scattate le indagini necessarie a fare piena chiarezza.