Shock in Germania, dove nel pomeriggio di domenica 29 gennaio i corpi senza vita di sei teenager sono stati trovati nella casetta di un giardino ad Arnstein, nei pressi di Wuerzburg, in Baviera. Sono ancora in corso le indagini, che dovranno chiarire le cause delle morti e soprattutto la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, pare che i ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 19 anni, stessero tutti partecipando ad una festa privata non molto lontano dal luogo del ritrovamento dei cadaveri.

Come riporta il quotidiano locale Der Spiegel, la tragica scoperta è stata fatta dal padre di due degli adolescenti deceduti, nonché proprietario del giardino, che preoccupato dalla loro assenza e non avendo alcun contatto con loro dall'alba ha deciso di andare a vedere di persona che fine avessero fatto. Sui loro corpi, per il momento, non stati rilevati segni di violenza. Si attendono, tuttavia, i risultati delle autopsie per avere un quadro più chiaro.