in foto: Immagini di repertorio

È di due morti e almeno 4 feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte in un locale di Konstanz, cittadina tedesca a poca distanza dal confine con la Svizzera. A quanto reso noto dalla polizia locale, verso le 4:30 del mattino un uomo di 34 anni avrebbe aperto il fuoco, uccidendo una persona e ferendone altre, due in modo piuttosto grave. L'uomo ha poi cercato di fuggire, ma è stato ucciso dalla polizia, prontamente intervenuta dopo la segnalazione di altri avventori del locale. Stando a una prima ricostruzione, pare che l'uomo sia entrato nel locale e abbia cominciato a fare fuoco contro un gruppetto di avventori. Colpito da un proiettile sparato da un agente di polizia, è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

L'autore del gesto sarebbe un uomo di nazionalità irachena, ma la polizia ha smentito che si tratti di un episodio legato al terrorismo, anzi si segue sempre di più la pista privata.

Con un comunicato ufficiale, la polizia di Konstanz ha confermato che la zona è in sicurezza e che non vi sono "pericoli attivi". Non si hanno, al momento, altre informazioni sull'episodio.