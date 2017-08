Ha avuto la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Una donna di 80 anni e un uomo di 70 alla guida di un’auto sono morti in un incidente avvenuto martedì intorno alle 13 sulla strada 544 per Würselen nei pressi di Aquisgrana, in Germania. Come riportato da Bild, la pensionata avrebbe deciso di togliersi la vita lanciandosi da un ponte che sovrasta l'autostrada proprio nel momento in cui transitava la macchina dell’uomo, sulla quale viaggiava anche la moglie e i nipoti. Un volo di decine di metri a termine del quale la 80enne ha sfondato il parabrezza della vettura: il 70enne è morto sul colpo, così come la stessa anziana. La moglie e i nipoti hanno riportato feriti superficiali, ma sono ancora sotto choc. “Non avrebbe in alcun modo potuto evitare l'impatto – ha dichiarato il portavoce della polizia – Purtroppo il destino ha voluto che si trovasse nel posto sbagliato nel momento sbagliato”. Nelle tasche della pensionata è stato trovato un biglietto d’addio.

Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768