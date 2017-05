Un ragazzo britannico è morto su un'autostrada in Germania mentre cercava di farsi un selfie, termine con cui si indica l'autoscatto realizzato attraverso un dispositivo digitale, solitamente uno smartphone. Causa del decesso l'impatto del giovane uomo con un'auto. Secondo la prima ricostruzione il ragazzo, probabilmente un ventunenne proveniente dalla Scozia, si trovava la sera di domenica 30 aprile nei pressi di Gudow, città tedesca nello stato tedesco dello Schleswig-Holstein. La vittima era con altri due ragazzi, che avevano bevuto molto prima di cimentarsi nello gioco mortale su un tratto della A24. Gli amici del ragazzo morto erano sul bordo della strada al momento dell'incidente e, come riportato da Stefan Muhtz , portavoce della polizia. "sono chiaramente ubriachi e adesso non sono nelle condizioni idonee per essere sottoposti ad un interrogatorio". Il trio di amici aveva soggiornato la sera prima ad Ambrugo ed era arrivato a Gudow attraverso treno.

Giunti sul posto i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. L'automobilista, un uomo di 73 anni, è stato portato in ospedale in stato confusionale. Come riportato dal portavoce della Polizia, l'uomo "è stato trattenuto per un trattamento ambulatoriale e poi consegnato alla cura della sua famiglia". Il tratto dell'A24 in cui è avvenuto l'incidente è stato chiuso dalle 11.40 alle 15.00.