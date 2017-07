Grave incidente nelle scorse ore nel porto fluviale di Minden, nel nord della Germania, non lontano da Hanover. Almeno 13 persone, tra cui dodici vigili del fuoco e un agente di polizia, sono rimaste ferite a seguito dell'esplosione di uno yacht ancorato nel porto cittadino lungo il fiume Weser. Tutto è accaduto nella nottata tra martedì e mercoledì quando l'imbarcazione ha preso improvvisamente fuoco per cause ancora in corso di accertamento. Dopo l'allarme lanciato da alcuni testimoni, sul posto sono accorsi polizia e alcune squadre di vigili del fuoco che si sono messe subito all'opera per spegnere le fiamme.

A questo punto l'inattesa esplosione del natante che ha investito in pieno alcuni dei pompieri impegnati sul posto. Tredici persone sono finte così in ospedale con svariate ferite e ustioni tra cui un vigile del fuoco che è stato ricoverato in gravi condizioni. Sullo yacht non vi erano altre persone. Secondo una prima ipotesi, è possibile che lo scoppio sia stato causato da una batteria della barca saltata in aria a causa del calore provocato dalle fiamme dell'incendio divampato a bordo.

Accertare i fatti però sarà difficile, come confermato da un portavoce della polizia locale che ha avviato le indagini sul caso. "La nave è fortemente danneggiata. Si deve presumere che sarà molto difficile determinare la causa scatenante dell'incendio", hanno fatto sapere gli inquirenti. Ingenti anche i danni visto che l'esplosione ha investito altre imbarcazioni vicine e addirittura una macchina parcheggiata al porto.