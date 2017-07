L’hanno visto aggirarsi nel cortile di una scuola superiora tedesca, ad Esslingen, nel Baden-Wuerttemberg, armato, sembra, di una pistola. L’uomo “di pelle scura, ma non nera”, scrive l’Ansa, ha fatto scattare l'allarme, provocando un massiccio intervento delle forze dell'ordine, ancora in corso. Gli studenti della Friedrich-Ebert Schule, l’istituto in cui è stato avvistato il sospettato “sono potuti uscire dalle loro aule e vengono adesso prelevati dai genitori”. Mentre asili e nidi nelle vicinanze hanno chiuso i portoni, “per precauzione”. L’uomo sarebbe scappato in moto. Mentre un’altra persona è stata arrestata ma presto rimessa in libertà.

Altri testimoni hanno descritto il sospettato come un “uomo tra i 17 e i 20 anni, magro, alto fra 1.75 e 1.80 cm e con la barba”. Indossava una maglietta rossa, jeans blu e occhiali da lettura. Il portavoce della polizia Bjoern Reusch ha detto che l’uomo non ha usato la sua arma e nessuno è stato ferito quando è entrato all'interno dell'edificio scolastico. I genitori dei ragazzi sono stati ovviamente subito informati e molti allievi sono stati accompagnati a casa dalla polizia. Nel frattempo alcuni agenti armati sono stati visti nei pressi della scuola. Per dare la caccia all’uomo è stato utilizzato anche un elicottero.