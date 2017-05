Il CDU, partito della cancelliera tedesca Angela Merkel, si è imposto nelle elezioni nel land dello Schleswig-Holstein. Secondo gli exit poll diffusi dall'emittente Zdf, l'Unione cristiano-democratica sarebbe al 34%, mentre l'Spd si fermerebbe al 27%. Interessante il dato riguardante l'Afd (alternativa per la Germania) che per la prima volta si appresta a entrare nel Parlamento del land. La compagine di estrema destra dovrebbe ottenere il 5,5% dei voti, superando la soglia di sbarramento prevista del 5%.

Stando agli exit poll condotti da Zdf, nel nuovo test elettorale tedesco – molto importante in vista delle elezioni politiche del 24 settembre, nelle quali la Merkel si gioca il quarto mandato – la Cdu avrebbe conquistato il 33,8% dei voti, contro il 26,7% dei socialdemocratici, che ottengono il loro secondo peggior risultato elettorale in questo land, dopo il 25,4% del 2009. Per Martin Schulz, nuovo leader della Spd e candidato per il centrosinistra alla cancelleria, si tratta di un pessimo segnale. Schulz effettivamente si è detto "maledettamente arrabbiato" per la sconfitta del suo partito. "Questo è qualcosa che fa veramente arrabbiare e ci rende scontenti – ha affermato Schulz – Ci aspettavamo tutti un risultato migliore".

Se i primi dati dovessero trovare conferma, si tratterebbe della fine della coalizione di governo tra i socialdemocratici, i Verdi e l'Ssw, il partito della minoranza danese e frisona guidata da Torsten Albig dal 2012. A guidare l'esecutivo del land dovrebbe adesso andare il candidato della Cdu Daniel Gunther.