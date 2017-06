in foto: Veivolo fermo all'aeroporto do Stoccarda (Getty).

Paura all'aeroporto di Stoccarda, in Germania, dove un aereo della Bulgaria Air è stato evacuato in seguito a un allarme bomba, poi rivelatosi falso. Uno dei 180 passeggeri diretti a Varna e a bordo del veicolo, dopo una lita furibonda con un altro viaggiatore, ha minacciato di far esplodere un ordigno. Immediatamente è scattato il panico tra i presenti, il che ha costretto il comandante a ritardare la partenza e a far uscire tutti dalla vettura. Come riferiscono i media locali, tutto è cominciato durante le operazioni di check in. Un passeggero ha avvisato la polizia di aver udito una conversazione tra altre due persone, che stavano per imbarcarsi, in cui una di queste riferiva di un imminente esplosione durante il volo.

"Dato il contesto politico nel quale viviamo – ha sottolineato un portavoce delle forze dell'ordine – siamo stati costretti a intervenire e verificare che le informazioni ricevute non fossero vere". Il traffico aereo, intanto, è stato bloccato, con decolli e sbarchi temporaneamente sospesi, ma la situazione sta lentamente tornando alla normalità. La polizia tedesca ha inoltre confermato che è in corso un'indagine per capire cosa realmente sia successo, mentre sono due le persone arrestate in seguito al falso allarme.