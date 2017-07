Molto probabilmente pensava fosse un giocattolo. Così ha pensato di portarselo a scuola, magari per mostrarlo ai suoi amichetti in classe. Eppure quel ‘gioco’ trovato da un bimbo di Darmstadt, città dell’Assia, in Germania, era una bomba inesplosa risalente al periodo della Seconda Guerra Mondiale. Quando i suoi maestri se ne sono accorti, hanno dato subito l’allarme che ha portato all’immediata evacuazione totale dell’istituto. La notizia è stata riportata dall’agenzia AFP. Il piccolo alunno, di cui non è stata rivelata l’età, “ha trovato una bomba incendiaria mentre passeggiava nei boschi e l’ha portato nell'asilo", ha detto una portavoce della polizia nella città occidentale tedesca. Ad accorgersi dell’ordigno è stato uno degli educatori dopo averlo visto comodamente sistemato dal bambino su uno scaffale della classe. Dopo l’evacuazione, sul posto è intervenuta una squadra di artificiere che è riuscita a trasportare in sicurezza la bomba lontano dall'edificio. Successivamente, è stata effettuata una ricognizione nella zona della foresta dove il piccolo aveva fatto la scoperta per individuare ulteriori ordigni.

La polizia ha poi emesso un avvertimento in relazione agli esplosivi della Seconda Guerra Mondiale spesso trovati proprio nei boschi e nei campi, così come anche nei giardini privati, evidenziano come in circostanze analoga va immediatamente fatta una segnalazione alle autorità. Negli anni recenti, la più grande evacuazione in Germania è avvenuta nel 2016, quando 54 mila persone sono state allontanate dalle loro abitazioni a Augsburg, nel sud del paese, per neutralizzare un ordigno bellico del periodo del conflitto degli anni Quaranta.