Gravissimo incidente quello avvenuto questa mattina, 3 luglio, in Germania, quando un autobus si è scontrato con un camion e ha poi preso fuoco a Muenchberg, sull’autostrada A9 nel sud del paese, in una zona montuosa al limite degli Stati regionali di Baviera e Turingia, non lontano dalla frontiera con la Repubblica Ceca.

17 persone risultano disperse.

A bordo c'era un gruppo di 46 viaggiatori, oltre a due conducenti. Almeno trentuno sono rimaste ferite, ma secondo quanto ha riferito una portavoce della polizia ne mancano all’appello altre diciassette: lo ha reso noto la polizia tedesca, secondo quanto riporta Sky News. Il timore che possano essere stato inghiottiti dalla fiamme, senza riuscire a salvarsi.

in foto: Il punto in cui è avvenuto l'incidente

Sul posto elicotteri e mezzi di soccorso. L'autostrada è stata chiusa al traffico. Un portavoce della polizia di Bayreuth ha dichiarato: "Dobbiamo supporre che sia un incidente stradale molto grave. Il destino degli altri passeggeri è attualmente oggetto di indagine dela polizia intervenuta sul posto". Sembra che il mezzo viaggiasse sulla carreggiata verso Norimberga quando ha urtato l'autotreno fermo in colonna. Stava trasportando un gruppo di pensionati durante un viaggio, secondo Stadter.

"Forse è una strage"

"I decessi non possono essere esclusi", ha commentato Anne Hoefer, portavoce della polizia regionale. E' "possibile che delle persone non siano state in grado di uscire dall'autobus e siano rimaste intrappolate tra le fiamme", ha proseguito la Hoefer. Anche Juergen Stadter, portavoce della polizia, ha dichiarato che c'è solo "un filo di speranza" di ritrovare in vita qualcuno delle 17 persone considerate "disperse", ma "Siamo realisti – ha proseguito Stadter – e a fine giornata avremo tanti morti da piangere".