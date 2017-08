Paura in Germania, dove una persona armata di un coltello avrebbe provocato almeno una vittima e un ferito. L'attacco è avvenuto a Wuppertal, nel NordReno-Westfalia. La notizia è stata riportata dalla Dpa, la principale agenzia di stampa tedesca. Il responsabile dell'attacco a coltellate è in fuga. Tutto è accaduto intorno alle 14.45, nei pressi della stazione e, da quanto si apprende, la vittima sarebbe un uomo di trenta anni.

La polizia per ora non conferma né smentisce la matrice terroristica – "Non vi sono al momento indizi che possa essersi trattato di terrorismo, ma al momento nulla può essere escluso", ha detto un portavoce della polizia. Gli inquirenti – ha aggiunto il portavoce della polizia locale – indagano a 360 gradi su quanto avvenuto. Non è neppure chiaro se a colpire siano state una o più persone.