Non ci si potrò comprare nulla, nonostante siano stampate sulla stessa carta della moneta unica europea, disponendo anche di tutti i relativi livelli di protezione, compresi ologrammi e filigrane. Stiamo parlando delle banconote da zero euro, che grazie ad un accordo con la Banca Centrale Europea da qualche giorno hanno cominciato a diffondersi in Germania. Stampate in taglia limitata da 5mila esemplari, saranno acquistabili singolarmente per 2,50 €.

Si tratta, infatti, di un'emissione puramente celebrativa per omaggiare la città di Kiel, nel ‘Land' tedesco dello Schleswig-Holstein: raffigurano la nave a vela della marina tedesca "Gorch Fock II" del 1958, ospitata proprio in un museo della città situata nel nord del paese. Sul lato opposto, invece, c'è un omaggio a tutta l'Europa, con alcuni monumenti celebri del nostro continente: dal Colosseo alla Sagrada Familia di Barcellona, passando per la Tour Eiffel e la Porta di Brandeburgo. Le autorità si aspettano che le banconote diventino popolari tra i collezionisti e turisti, non a caso è infatti molto difficile trovarne un esemplare.