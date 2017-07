Lo scandalo pedofilia nella chiesa investe anche la Germania: almeno 547 bambini membri del coro maschile del Cattedrale di Ratisbona infatti sono stati vittime di abusi fisici e psicologici tra il 1945 e i primi anni '90. E' quanto si legge nel dossier finale sullo scandalo che ha travolto il Regensburg Domspatzen, il famoso coro della cattedrale cattolica della città tedesca, a partire dalle prime denunce del 2010. Nel presentare il rapporto Ulrich Weber, l'avvocato che ha guidato le indagini, ha dichiarato che le vittime hanno subito abusi da parte di preti ed insegnanti della scuola che veniva descritta come "una prigione, un inferno ed un campo di concentramento". "E' stato il periodo peggiore della mia vita", è stata una frase ricorrente tra le vittime.

Le vittime degli abusi potrebbero essere 700.

Stando a quanto rivela il report le violenze hanno avuto luogo in prevalenza tra il 1960 e il 1970, ma episodi di violenza sono stati accertati almeno fino al 1992. La stima di 547 vitime è stata definita "prudente", dal momento che il numero potrebbe aggirarsi intorno a 700. Secondo il quotidiano tedesco Zeit.de tutte le violenze sarebbero punibili sulla base delle leggi attualmente vigenti, tuttavia i reati sono ormai prescritti quindi nessuna accusa può essere formalmente mossa.

Il coro diretto per 30 anni da Georg Ratzinger, fratello di Benedetto XVI.

Ulrich Weber ha spiegato che a determinare decenni di omertà su questo caso è stata una consolidata cultura del silenzio: l'avvocato delle vittime ha anche sollevato accuse contro l'attuale cardinale Gerhard Ludwig Müller e puntato il dito anche contro l'ex direttore del coro, Georg Ratzinger, fratello del Papa emerito Benedetto XVI, che – secondo l'accusa – sarebbe stato sempre a conoscenza degli abusi sui minori ma li avrebbe ugualmente taciuti preferendo non intervenire.

Georg Ratzinger è stato descritto dalle persone intervistate per lo studio in modo contraddittorio: in molti hanno di lui una buona opinione, mentre altri pessima. Di certo il fratello del Papa emerito ha diretto il coro tra il 1964 e il 1994 ed è stato, secondo gli ex studenti, sempre molto ambizioso rispetto alle prestazioni della scuola e dei docenti. Per il momento, tuttavia, non ci sono prove che Ratzinger sia stato a conoscenza degli abusi.