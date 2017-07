In Germania un ragazzo di diciotto anni di Saarwellingen avrebbe presentato una denuncia contro un prostituta perché, a quanto pare, durante un rapporto sessuale avrebbe raggiunto l’orgasmo molto prima di quanto sperava. A scrivere dell’insolita denuncia è “Volksfreund” secondo cui il giovane aveva contattato la prostituta, una ragazza rumena di ventisei anni, su un sito internet e aveva preso appuntamento con lei. I due giovani si erano quindi ritrovati in un appartamento, con lui che le aveva chiesto un “servizio completo” da 160 euro, pagati in anticipo, della durata di un'ora. Il problema sarebbe nato però poco dopo l’inizio della prestazione, quando il diciottenne ha subito raggiunto l’orgasmo. Secondo quanto si legge sul giornale tedesco erano passati più o meno dieci minuti.

La denuncia del diciottenne – Così, a questo punto, il diciottenne insoddisfatto della prestazione avrebbe deciso di denunciare la prostituta per truffa. A suo dire la donna avrebbe continuato a stimolarlo manualmente contro la sua volontà, provocando così il suo orgasmo “prematuro”. Se si è trattato di una truffa o meno a quanto pare dovrà ora stabilirlo la Procura di Saarbrücken.