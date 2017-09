Durante il vertice bilaterale tra il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e la cancelliera tedesca Angela Merkel svoltosi a Tallinn, il premier italiano ha a lungo parlato della questione migratoria e di crescita economica, lanciando sostanzialmente un monito ai partner europei: "La risposta dell'Ue deve essere ambiziosa. Oggi è il momento che le diverse politiche europee si diano uno scatto di ambizione. Ieri è stato dato incarico a Tusk di riassumere, se si vuole, le diverse proposte emerse, quelle francesi, di altri paesi e del presidente Juncker. Sono convinto che si possa arrivare a passi avanti. Mi auguro che il governo che verrà costituito in Germania contribuisca alla spinta necessaria alle politiche di crescita e lavoro, con la cancelliera il livello di collaborazione è sempre positivo. In Europa servono politiche ambiziose e a noi interessa che l'ambizione Ue sia soprattutto nella gestione della sicurezza, nelle questioni migratorie e negli investimenti in Africa, ma anche in una maggiore integrazione sul piano economico con il rilancio di politiche espansive e di crescita. Ci sarà su questo una discussione nei prossimi mesi, forse non facile. Non ci interessano tanto i modelli ma rilanciare politiche espansive. Sarà uno dei punti all'ordine del giorno del Consiglio europeo ma qui è uno dei punti su cui si misura lo scatto di ambizione dell'Unione", ha spiegato Gentiloni.

"Sul piano economico è necessario che tutte le proposte di architettura economica europea abbiano come ispirazione di fondo il rilancio di politiche di espansione della crescita. L'Unione prenda atto che siamo in un diverso contesto che vede migliori numeri di crescita e quindi deve incoraggiare politiche espansive. I singoli paesi europei non solo possono ma devono lavorare in coordinamento tra loro anche in senso delle cooperazioni rafforzate sulla webtax, se non c'è un accordo all'unanimità tra i 28 a procedere tutti insieme. Questo è un po' il senso del documento che Italia, Francia, Germania e Spagna avevano concordato a fine agosto a Parigi e hanno rivolto ai 28 qui". E proprio sulla Web Tax interverrà anche la Commissione europea che l'anno prossimo presenterà delle nuove regole per una "tassazione equa e un uguale terreno di gioco per tutti nel digitale", ha chiosato il presidente della Jean-Claude Juncker.