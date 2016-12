"È un primato, per quanto mi riguarda in seguito a un fatto spiacevole, il fatto che questa conferenza stampa, di solito un consuntivo delle cose fatte, capiti a 15 giorni dall'insediamento del governo. Ma è stato giusto confermare questo appuntamento tradizionale". Così, il presidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni, ha aperto la conferenza stampa di fine anno. "Sono stati 15 giorni molto impegnativi per me – ha aggiunto – servire le istituzioni oltre a essere una gran fatica è un fatto di grandissimo rilievo". Questo governo "nasce all'indomani delle dimissioni di Matteo Renzi, provocate dalla sconfitta al referendum ma non deve cancellarsi il lavoro" fatto dell'esecutivo Renzi, perché "cancellarlo o relegarlo nell'oblio sarebbe un errore".

Gentiloni ha ricordato che durante lo scorso esecutivo "l'economia è cresciuta, è cresciuto il lavoro stabile, circa 700mila posti in più" ma "nella fascia sotto i 40 anni il lavoro da fare è enorme". L'esecutivo ha "messo in sicurezza il risparmio con il decreto della settimana scorsa, la cui attuazione sarà lunga e complicata, non è che noi ce lo nascondiamo. Ma intanto abbiamo preso una decisione strategica e fondamentale". Ma ci sono state anche difficoltà, tra cui quelle legate al terremoto: "La ricostruzione sarà la nostra priorità. Ora c'è la fase più difficile e che deve coinvolgere situazioni differenti. Il problema della ricostruzione e della agibilità delle case sarà la nostra priorità". E poi la crisi dei migranti. Secondo Gentiloni, l'Italia ha gestito "grandiosi flussi di persone", e ha agito "con equilibrio e umanità, anche se la questione è ancora aperta". Il presidente del Consiglio ha anche ricordato Fabrizia Di Lorenzo e "chi si sente trascurato", le persone in difficoltà.