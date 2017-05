Un tassista genovese di 54 anni è stato ricoverato nelle scorse ore in gravissime condizioni all'ospedale Galliera di Genova per una meningite. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e i medici, dopo averlo stabilizzato, hanno deciso di tenerlo in coma farmacologico. L'uomo si era presentato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino sabato notte intorno alle tre già in condizioni gravi, con febbre alta, nausea e fortissimo mal di testa.

Viste le condizioni, successivamente è stato deciso il trasferimento al Galliera con già il sospetto di meningite che i successivi accertamenti clinici hanno confermato. Dopo la diagnosi di meningite da meningococco, la Asl 3 ha avviato immediatamente le procedure previste in questi casi con una profilassi medica per tutte le persone che sono venute in contatto con l'uomo nelle ultimissime ore. Ad essere convocati per le terapie del caso sono stati tutti i dipendenti ospedalieri che sono venuti in contatto con il tassista e i familiari del 54enne, compresa la moglie e i due figli.

Nessun provvedimento invece è stato preso per colleghi e clienti dell'uomo. Gli esperti dell'asl locale infatti hanno ritenuto non necessario fare la profilassi anche su di loro perché non esistono pericoli di contagio. Sul caso non mancano le polemiche sull’iter seguito dai medici. In particolare una commissione interna esaminerà le tempistiche della diagnosi e del trasferimento che sembra sia avvenuto per mancanza di posti disponibili.