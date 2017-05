Un sommozzatore svizzero di 45 anni, G.H., è morto ieri a causa di un malore mentre stava risalendo dopo un'immersione sul relitto della Haven, a largo di Genova. Il sub era alla guida di un gruppo composto da altri tre appassionati che avevano programmato un'immersione di visita al relitto della petroliera, sui fondali al largo di Cogoleto nel ponente genovese. Le cause del decesso sono ancora da chiarire. L'uomo, insieme ai tre compagni, si era appoggiato ad un diving center del vicino comune di Arenzano. Finita l'immersione, al momento della risalita la guida ha accusato un malore. Sono stati gli altri sub ad avvertire i soccorsi. Sul posto sono giunti per primi gli operatori del diving che hanno caricato sul gommone il 45enne, che fin da subito è apparso in condizioni critiche, per poi iniziare le manovre di soccorso. Arrivati in banchina ad Arenzano il personale del 118, con automedica, ha tentato di rianimarlo ma senza successo ed è stato constatato il decesso.

L'incidente segue di un mese quello che ha coinvolto, lo scorso 5 aprile, un altro uomo di 35 anni di nazionalità francese. Il sub aveva deciso di trascorrere la domenica con un'immersione in compagnia della compagna ma, secondo quanto appreso, è stato colto da un improvviso malore durante la risalita. L'uomo è stato quindi trasportato con il gommone del diving al porto dove è stato immediatamente assistito dai medici della Pubblica assistenza che hanno tentato di rianimarlo ma i tentativi sono stati inutili. Anche in quel caso il sommozzatore si era immerso per visitare il relitto della Haven.