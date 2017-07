Era scomparso improvvisamente e misteriosamente il 14 giugno scorso in Liguria dopo aver parcheggiato la macchina in una zona isolata e di lui si era persa ogni traccia. Quando le speranze di ritrovarlo stavano iniziando ad affievolirsi, però, nelle ore score la buona notizia: è stato ritrovato non solo vivo ma anche in buone condizioni di salute. Stiamo parlando del 43enne Stefano Gentili, originario di Podenzano, nel Piacentino, al centro di una campagna di ricerca durata giorni e che ha visto impegnati carabinieri, vigili del fuoco di Genova, squadre del soccorso alpino di Rapallo e volontari della protezione civile.

L'uomo è stato avvistato in stato confusionale sul ciglio di una strada da alcuni residenti e passanti che hanno subito avvertito i carabinieri che, giunti sul posto, gli hanno fatto alcune domande e in poco tempo lo hanno identificato. Il 43enne non ha saputo spiegare bene ai militari cosa sia successo in questi giorni nel dettaglio, raccontando solo di avere vagato per giorni nei boschi dell'entroterra genovese, cibandosi soltanto di bacche e radici.

Gentili, la cui vicenda era stata anche al centro di una puntata di "Chi l'Ha visto?", è stato accompagnato martedì sera al pronto soccorso di un vicino ospedale per precauzione e per i controlli del caso ma dopo una visita medica, l'uomo è stato subito dimesso ed è potuto tornare a casa dove ha ritrovato i genitori che lo hanno riabbracciato, finalmente sollevati dal suo ritrovamento.