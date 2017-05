Hanno 25 e 17 anni le due ragazze di origini ecuadoriane che sono state trovate prive di sensi nella mattinata di oggi in una casa di Torricelli, a Borgoratti, Genova. La più grande è stata rianimata sul posto e le sue condizioni non sono gravissime mentre la più piccola è in coma. Entrambe sono state trasportate all’ospedale San Martino per arresto cardiaco. Le due giovani sono state trovate dal proprietario dell’appartamento che ha chiamato immediatamente i soccorsi. La più grande aveva lavorato come badante della moglie. In seguito alla morte della donna, avvenuta alcune settimane fa, la ragazza ha chiesto di potere continuare a frequentare l’abitazione.

Ieri sera la 25enne ha portato anche l’amica minorenne senza che il padrone di casa si accorgesse di niente. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di San Martino. L’ipotesi più probabile che viene seguita in queste ore dagli inquirenti è che le due ragazze abbiano assunto un cocktail di sostanze stupefacenti e alcol, sostanze che hanno determinato i gravissimi malori accusati dalle due giovani. Stando a quanto reso noto dalle autorità genovesi, la più giovane delle due è ancora in serio pericolo. Le due giovani sono state sottoposte anche agli esami per stabilire se siano anche state abusate sessualmente, anche se non presentano segno esterni evidenti di violenza. Sulla vicenda indagano comunque i carabinieri.