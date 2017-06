Una ragazza di appena 15 anni di Ovada è ricoverata all'ospedale San Martino di Genova per una meningite di forma virale. La paziente è arrivata dal Gaslini dove era stata ricoverata per la febbre molto alta e il mal di testa. In seguito alla diagnosi eseguita dai medici la giovane è stata trasferita al reparto di malattie infettive del San Martino. La ragazza – hanno fatto sapere i sanitari – non è in gravi condizioni ed è stata subito sottoposta alla terapia dedicata.

Che cos'è la meningite.

Ma cos'è la meningite? Si tratta di un'infiammazione delle membrane che avvolgono il cervello umano e il midollo spinale e può essere di tre tipi diversi: quella virale è la forma più comune e si rivolve nell'arco di una settimana o dieci giorni e soli solitamente non ha conseguenze gravi. C'è poi quella batterica, più rara e grave e con conseguenze che possono essere letali. Infine c'è quella fungina, che di solito si manifesta, in persone con deficit della risposta immunitaria e, in alcuni casi, può essere letale. La meningite si sviluppa solitamente da un'infezione che si origina in un altro punto del corpo da cui gli agenti riescono a raggiungere, attraverso il sangue, le meningi. L'infiammazione può svilupparsi anche da otiti o sinusiti, così come da un'infezione a livello cerebrale in seguito alla frattura del cranio.