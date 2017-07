in foto: Sulla destra, il vialetto in discesa dove la donna ha parcheggiato la sua automobile.

Una banale dimenticanza ha scatenato una vera e propria tragedia. Parcheggiata l'auto in un vialetto privato in discesa, nei pressi di via Giacomazzi a Bargagli, in alta Valbisagno, entroterra genovese, la 75enne Anna Cevasco è morta travolta per due volte dalla propria automobile. Secondo quanto ricostruisce il quotidiano "Secolo XIX", la pensionata sarebbe morta a metà mattinata di sabato primo luglio, dopo essere stata investita per due volte dalla sua auto. I carabinieri, giunti immediatamente sul posto, hanno iniziato a ricostruire la dinamica dell'infausto incidente. Stando ai primi rilievi effettuati, la settantacinquenne avrebbe parcheggiato la propria automobile in cima al suo vialetto privato, dimenticando però di inserire il freno a meno.

Rientrata a casa, la donna sarebbe poi tornata verso la macchina, probabilmente a recuperare qualche oggetto dimenticato nella fretta di rientrare nel proprio appartamento, ed è stata investita dall'automobile che si è improvvisamente messa in movimento. Investita una prima volta, il mezzo dopo aver sbattuto contro una ringhiera posto sul lato opposto della carreggiata, è tornato indietro investendo nuovamente la pensionata. All'arrivo dei soccorsi – un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I carabinieri hanno inoltre aperto un'inchiesta per indagare in maniera più approfondita sulla dinamica dell'incidente.