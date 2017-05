A quasi un mese dall’incendio divampato in un’abitazione di Casella, nell’entroterra del capoluogo ligure, si aggrava il bilancio delle vittime. Dopo il piccolo Giuseppe, il bimbo di sei anni morto cadendo da una finestra nel tentativo di sfuggire al rogo, si è spento nella notte anche suo padre, il quarantasettenne Alessio Fraietta. L’unica sopravvissuta dell’incendio nella casa della famiglia Fraietta registrato il 22 aprile scorso è dunque solo la mamma del bambino e moglie di Alessio, la quarantunenne Enza Sansone. La donna, come suo marito e suo figlio, aveva riportato delle ferite ma è ora fuori pericolo ed è stata dimessa dall’ospedale nei giorni scorsi.

L’intera famiglia si era calata dalla finestra per salvarsi dalle fiamme – I coniugi Fraietta avevano cercato di salvare il figlio Giuseppe lanciandolo dalla finestra, nella speranza che le prime persone arrivate sul posto a prestare soccorso nel cuore della notte potessero salvarlo. Il bambino però cadendo aveva riportato un gravissimo trauma cranico ed è morto dopo poche ore dall’incidente. Anche il padre era caduto dalla finestra tentando di sfuggire alle fiamme e lo stesso aveva fatto la moglie, la cui caduta era stata però attutita da alcuni fili per stendere il bucato.

Proseguono le indagini sull’incendio – “Negli ultimi giorni erano poche le speranze che si salvasse – ha raccontato, riportano i quotidiani locali, il sindaco Francesco Collossetti – ma fino all'ultimo ci credevamo. Purtroppo poi è arrivata questa notizia”. In paese sta continuando una raccolta fondi attivata dal Comune per aiutare la famiglia Fraietta. L’unica sopravvissuta alla tragedia al momento vive in un'abitazione provvisoria ad Avosso e secondo quanto confermato dal sindaco sta cercando una nuova casa. L'immobile andato in fiamme è stato dissequestrato dalla Procura, ma sono ancora in corso le indagini per accertare eventuali responsabilità.