Maxi-tamponamento sull'autostrada A26 tra Masone e Voltri, nei pressi di Genova. È successo questa mattina intorno alle otto, quando sono rimaste coinvolte 5 autovetture e 2 mezzi pesanti sul viadotto San Pietro. In totale si sono registrati quattro feriti, di cui due gravi trasportati con l'elisoccorso, chi all'ospedale San Martino di Genova e chi al Galliera. Un altro ancora è stato trasportato in codice giallo al Villa Scassi. Ma i disagi più grandi si segnalano per gli automobilisti.

Il traffico è infatti rimasto bloccato almeno fino alle 09:00 tra Masone ed il bivio per la A10 Genova-Savona verso Genova per l'intervento dell’eliambulanza. Ora il traffico scorre sulla sola corsia di marcia, ma la circolazione non resta delle migliori. Come sottolinea il sito di Anas Autostrade, rimangono ancora cinque chilometri di coda a partire da Ovada. Pertanto, si consiglia di uscire a Masone e rientrare a Genova Voltri sulla A10 Genova-Savona, mentre per chi è diretto verso Genova si consiglia di utilizzare la Diramazione di Novi Ligure e poi la A7. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale ed i soccorsi sanitari e meccanici.