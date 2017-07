Ieri sera a Genova si è tenuta una manifestazione contro l’obbligo delle vaccinazioni del decreto Lorenzin. Piazza De Ferrari è stata invase dalle fiaccole, tanto che la cera caduta avrebbe provocato alcune cadute di passanti e costretto i vigili a disporre la provvisoria chiusura dell’area.

Come scrivono i media locali, ieri sera il centro storico del capoluogo ligure è stato il palcoscenico del corteo ‘no vax’, che ha attraversato parte della città per arrivare al Porto Antico, passando da Piazza De Ferrari. Almeno cinquecento le fiaccole che hanno illuminato il percorso di chi si schiera contro le vaccinazioni obbligatorie. E purtroppo non sono mancati gli effetti collaterali: le torce, bruciando, hanno disseminato cera ovunque e stamattina, complice anche il forte caldo, l’acciottolato è diventato una pericolosa pedana incerata. Qualcuno si sarebbe anche fatto male lievemente. Ad allertare la polizia sono state circa una trentina di chiamate.

E così sul posto sono intervenuti i vigili urbani e gli operatori di Aster che hanno isolato l’area e steso della sabbia per scongiurare nuove cadute. La piazza dovrebbe restare chiusa almeno fino alla mezzanotte di oggi, o almeno fino a quando la cera non sarà rimossa completamente. Disagi anche per i turisti che dovranno per forza di cose rimandare la foto di rito con la fontana nella piazza più famosa di Genova.