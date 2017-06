Grave incidente nella mattinata di lunedì a Sori, nella provincia di Genova. Una donna di cinquantotto anni che viaggiava a bordo di un bus Atp è caduta ed è stata trasportata al pronto soccorso di San Martino in codice rosso. Ancora non è del tutto chiara la dinamica del grave incidente. Da quanto emerso, improvvisamente si sarebbe aperta una delle porte del mezzo e la passeggera sarebbe caduta probabilmente battendo la testa. Sulla vicenda indagano i vigili urbani della cittadina rivierasca. A fornire maggiori dettagli sulla vicenda – compreso il nome della donna ferita, Marina Loschi – è il Secolo XIX che scrive che secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale di Sori, sarebbero diversi gli aspetti da chiarire.

Versioni discordanti – “Per le informazioni acquisite risulta che una donna per recuperare il suo cane scappato verso dell’uscita posteriore, tra gli scalini, si sarebbe trovata a ridosso della porta proprio quando il conducente del mezzo, arrivato alla fermata, avrebbe aperto le portiere – ha detto il presidente di Atp Enzo Sivori – L’autista non si sarebbe accorto del pericolo perché a bordo c’erano molti passeggeri. La donna, a quel punto, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduta a terra. I nostri tecnici hanno controllato le porte del mezzo e non hanno trovato anomalie meccaniche”. Diversa però la versione raccolta da alcuni sindacalisti tra cui Faisa Cisal secondo cui l’autobus era in movimento quando la porta posteriore si è aperta. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.