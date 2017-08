Dramma a Genova, dove nella serata di martedì 8 agosto uno studente di 23 anni è precipitato al suolo dal quinto piano di un edificio sito in via Nicolò Daste, nel quartiere di Sampierdarena. Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia avrebbe avuto luogo intorno alle 20, quando il giovane era solo in casa. Il ventitreenne si è schiantato dopo un volo di cinque piani, atterrando sulle auto in sosta sotto il palazzo di residenza, riportando traumi molto gravi. Trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova, lo studente è stato ricoverato in rianimazione in condizioni disperate e al momento lotta tra la vita e la morte. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che al momento stanno indagando sul caso per capire se la caduta del giovane ventitreenne sia stata frutto di un incidente o di un gesto commesso volontariamente.