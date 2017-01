Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di una mamma single di 36 anni, Monica Impezzilleri, trovata cadavere la mattina del giorno dell'Epifania da un amico dal quale aveva passato la notte, in un appartamento a Pegli, Genova. L'uomo ha raccontato di essersi svegliato alle 9 e di aver trovato il corpo della donna privo di sensi del mattino. Al telefono con il 118 ha detto di aver trovato l'amica riversa sul divano "che non respira" e di aver provato a rianimarla. L'ambulanza e il personale medico raggiungono l'appartamento, in via Rizzo a Pegli, e qui il personale sanitario prova a rianimare Monica per 40 lunghi minuti. Senza riuscirci.

A questo punto arrivano anche la polizia che fa un sopralluogo nell'appartamento, trovando alcune bottiglie di vino vuote e farmaci contro la dipendenza da droga dalla quale l'uomo stava cercando di uscire. L'uomo ha raccontato ai poliziotti di essere andato a letto e di aver lasciato la donna sul divano in buona salute a guardare la tv.

Il medico legale ha analizzato il corpo della donna senza riuscire a stabilire con precisione le cause del decesso. La procura ha disposto che venga effettuata l’autopsia sul corpo della donna, per chiarire le cause della morte e per verificare il racconto dell’uomo che ha trascorso con lei le sue ultime ore di vita.