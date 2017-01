Quella passata è stata un'altra notte di intenso lavoro per i 143 vigili del fuoco e i 150 volontari della protezione civile impegnati nel tentativo di domare gli incendi divampati intorno a Genova. "La situazione è decisamente peggiorata", spiegano tuttavia i pompieri, riferendo che nuovi fronti si sono aperti in varie zone della città: oltre a Pegli, sono divampate le fiamme anche sulle alture di Sestri Ponente dove stanno operando 2 squadre; incendi anche a Davagna e nuovo rogo intorno alle 7 a Neirone. La situazione più complicata è stata registrata a Moconesi dove sono stati evacuati dei cavalli da un maneggio e si lavora per difendere le abitazioni della zona. "Si spera – spiegano i vigili del fuoco – che le condizioni di vento permettano l'alzarsi in volo della flotta aerea con Canadair ed elicotteri". Ieri 5 dei 6 Canadair operativi su tutto il territorio nazionale, erano impegnati in Liguria.

Nel tentativo di fronteggiare l'emergenza incendi in corso a Genova stanno operano 143 vigili del fuoco, oltre a volontari della Protezione Civile e di altre associazioni, che stanno dando il loro supporto. Impegnati anche cinque Canadair, il 90% dell'intera flotta a disposizione in tutta Italia – a gettare acqua dal cielo, ettari e ettari di boschi andati in fumo. La situazione potrebbe rimanere critica ancora a lungo, secondo gli esperti per almeno 24-36 ore.

Nel frattempo sono state iscritte nel registro degli indagati due persone: si tratta di un operaio di una ditta che stava lavorando a un paracarro sull’A12, che avrebbe provocato accidentalmente le scintille che hanno dato origine al rogo, e del suo capocantiere. Per il rogo di Pegli, molto probabilmente di origine dolosa, sarà però necessario trovare altri responsabili. Nel pomeriggio di ieri, quando i 300 residenti sono tutti tornati alle loro case, Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ha definito i piromani "terroristi ambientali".