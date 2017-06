Dramma famigliare nelle score ore a Genova. Un uomo è stato ucciso a coltellate dalla convivente nella sua abitazione in Val Polcevera, sulle colline alle spalle del capoluogo ligure. Il fatto è avvenuto intorno alle 16,30 di giovedì. La vittima è un uomo italiano di circa 35 anni raggiunto da diversi fendenti probabilmente al culmine di una lite in famiglia. Dopo l'omicidio è scattato l'allarme e sul posto sono accorsi gli agenti delle volanti della squadra mobile di Genova e i servizi di soccorso.

Quando i poliziotti sono giunti sul luogo del delitto, la donna, di origine sudamericana, si è barricata in casa ed è stato richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco perché ha anche minacciato il suicidio gettandosi da una finestra dell'abitazione. Fortunatamente, dopo una lunga trattativa con la polizia, ha finalmente aperto la porta dell'appartamento e alla fine è stata bloccata dagli agenti e arrestata. Successivamente è stata condotta in Questura dove sarà interrogata con l'accusa di omicidio. Sul luogo del delitto sono accorse anche alcune ambulanze del 118 ma ormai per l'uomo non c'era più nulla da fare e i sanitari hanno solo potuto costatarne il decesso.