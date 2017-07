Lucia Sapienza, la donna di 69 anni investita da un autobus ieri mattina a Piazza Alimonda, Genova, è morta nella serata di ieri dopo aver lottato tutto il giorno nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Martino. La donna era stata sottoposta a un disperato intervento chirurgico per ridurre le conseguenze di un'emorragia addominale.

L'anziana era stata travolta lontano dalle strisce pedonali da un bus della linea urbana 44 che stava svoltando da piazza Alimonda in via Caffa. A causa dell'improvvisa frenata del conducente per evitare di travolgere la donna, a bordo del bus erano finite a terra quattro persone, tra cui una donna incinta. Nessuno è però rimasto ferito seriamente. L'autista del mezzo, subito sottoposto ad esami per stabilire se avesse bevuto troppo o assunto sostanze stupefacenti, è risultato negativo. Il dipendente potrebbe essere denunciato per omicidio colposo.

Dall'inizio del 2017 ad oggi sono stati 28 gli investimenti a Genova. I pedoni, secondo le statistiche, sono stati travolti mentre attraversavano la strada sulle strisce o nelle immediate vicinanze. Stando a quanto reso noto dalla polizia municipale il numero complessivo degli incidenti, dall’inizio dell’anno, è diminuito sensibilmente anche se sono aumentati gli investimenti. Solo nella giornata di ieri ne sono avvenuti due. In totale – sempre secondo le autorità genovesi – a metà 2017 sono stati 1.678 gli incidenti rilevati con una drastica riduzione: più del 25 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso quando, in totale, ne erano stati rilevati cinquemila.