Drammatico incidente nella serata di martedì sulle alture di Pegli a Genova. Un imprenditore agricolo di sessantanove anni, Bernardo Valle, è morto dopo essere caduto in una vasca d'acqua per l'irrigazione. L’incidente è avvenuto in salita Rapalli, fra le fasce di proprietà della famiglia della vittima. Il primo a tentare di soccorrere l’imprenditore è stato suo fratello Francesco Guido, attirato sul posto dalle grida dell’uomo. Ma purtroppo il suo intervento è stato inutile. Secondo quanto riferito dai soccorritori, pare che Valle fosse impegnato a caricare del letame sul suo furgone che si è mosso in discesa. Al momento non è chiaro se la vittima sia stata colpita dal furgone e sbalzata nella vasca o se ci sia caduta per evitare l'investimento.

L’uomo è morto poco dopo il ricovero in ospedale – Quando è arrivato sul posto il fratello della vittima ha visto solo gli stivali spuntare dall'acqua mentre il resto del corpo era immerso. Due passanti lo hanno aiutato a tirare fuori il corpo dell’uomo e una di loro ha praticato le manovre di rianimazione all’imprenditore, che sembrava riprendersi. Dato l’allarme, sul posto sono arrivati i militi della Croce Rossa di Voltri e il medico del 118. L’uomo è stato quindi trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino, dove però è morto poco dopo il ricovero. Sul drammatico incidente sono in corso le indagini degli agenti delle pattuglie delle volanti e i vigili urbani, coordinati dal sostituto procuratore di turno Emilio Gatti.