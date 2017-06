Terribile incidente nelle scorse ore in un'abitazione condominiale a Genova. Una bambina di 4 anni è improvvisamente caduta dalla finestra di casa dove stava giocando, finendo sul selciato dopo un volo di diversi metri. L'episodio nel pomeriggio di martedì in un'abitazione di vico Mele, nel centro storico del capoluogo ligure. La piccola, immediatamente soccorsa dai presenti che hanno assistito alla scena e poi dal personale sanitario del 118, giunto poco dopo sul posto, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Gaslini in codice rosso.

La piccola ha riportato ferite in più parti del corpo ed è stata ricoverata in gravi condizioni nel nosocomio genovese. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri che ora indagano sull'accaduto per individuare eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione sommaria dei fatti in base alle testimonianze di parenti e vicini di casa della bimba, la piccola al momento della caduta dal secondo piano dell'edificio pare si trovasse sola in casa. Un circostanza che se confermata potrebbe far scattare una denuncia per i genitori, una coppia di origine ecuadoriane.