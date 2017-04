E’ arrivato questa mattina a scuola con i capelli rasati in malo modo. Prima aveva già la chiamato la madre raccontandole di essere stato aggredito, spintonato e rasato da due bulletti un po’ più grandi di lui, incontrati per strada. La vittima è un bambino di 10 anni. L'allarme è stato lanciato con una telefonata alla polizia dalla stessa genitrice dell'alunno, a cui la preside dell'istituto di Valbisagno (Genova) avrebbe confermato i fatti. Gli agenti hanno quindi cercato di rintracciare i due ragazzini aggressori, descritti come adolescenti di circa 15 anni, nella zona in cui sarebbe avvenuta l’aggressione. Sull’episodio indaga la Squadra mobile che sta visionando le immagini di qualche telecamera per cercare di capirne di più.

C’è da dire che non sono comunque escluse altre ipotesi: il piccola, a quanto scrive Il Secolo XIX, aveva già manifestato l’intenzione di tagliarsi i capelli molto corti, ma la madre non era d’accordo. La donna, inoltre, ha spiegato che il figlio stamane, eccezionalmente, si è recato a scuola da solo. Da parte sua, il giovane sostiene che i capelli gli sarebbero stati tagliati con una macchinetta da barbiere, avendone avvertito il rumore, senza tuttavia averla vista.