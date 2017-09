Pirata della strada a 92 anni, ma solo per correre dalla moglie bisognosa di cure. E' successo a Genova, dove un anziano al volante ha provocato un lieve incidente urtando un ciclomotore. Ma invece di fermarsi e soccorrere lo scooterista che era caduto dal mezzo, l'anziano alla guida si è allontanato dal luogo del sinistro.

Gli agenti dell'infortunistica stradale si sono subito messi sulle sue tracce; lo hanno ritrovato venti minuti dopo in una residenza per anziani. Ma quando la polizia municipale è arrivata nella casa di risposo si è trovata davanti una scena commovente: l'uomo stava imboccando la moglie, gravemente malata. "Mi sembrava di avere urtato un cancello – si è giustificato l'anziano – "Mi sarei fermato, ma non l'ho fatto perché dovevo correre a dare da mangiare a mia moglie. Lei ha bisogno di me e se all'ora del pranzo non mi vede si agita".

Ma i poliziotti non si sono lasciati impietosire, e hanno denunciato il guidatore per fuga in seguito a incidente e omissione di soccorso. Sono stati anche costretti a ritirargli la petente, e probabilmente l'uomo, data l'età avanzata, non guiderà più.