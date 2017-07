Non c'è stato il temuto caos che facevano temere alla vigilia le oltre 12mila iscrizioni perché qualcuno alla fine ha rinunciato, ma al concorso per infermiere a Genova martedì si sono presentati comunque in oltre settemila per appena un centinaio di posti a disposizione causando disagi al traffico cittadino. Per ore si è assistito a ingorghi di auto in zona Foce e sulla strada sopraelevata Aldo Moro, con ripercussioni anche sulla restante viabilità cittadina. Del resto il "concorsone" indetto dalle Asl liguri propone un contratto assumere a tempo indeterminato a partire dall'autunno dopo anni di totale stop e molti non si sono fatti sfuggire l'occasione.

Sono arrivati da ogni parte d’Italia, in treno e in auto, ma anche a bordo di pullman organizzati appositamente e addirittura alcuni sono rientrati dall’estero. Le domande erano state in tutto 12mila e 400, ma alla prima prova svolta alla Fiera del Mare, una preselezione informatica con test multipli automatici, si sono presentati in 7274: probabilmente perché alcuni sono stati scoraggiati dall’elevato numero di concorrenti rispetto ai posti a disposizione. Al momento sono 24 i posti di collaboratore professionale sanitario da assegnare all’ASL 3 Genovese; 20 posti per l’Asl4; 25 per l’Asl2, anche se in tutto alla fine saranno un centinaio i posti disponibili. "Questo concorso arriva dopo anni di immobilismo. L’aumento significativo dell’organico garantirà una migliore risposta del sistema nei confronti dei cittadini e sarà fondamentale anche per la riduzione delle liste di attesa” ha affermato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.