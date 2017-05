Attimi di paura nel tardo pomeriggio di mercoledì a Genova dove una rapina in un supermercato si è trasformata in un inseguimento in strada tra polizia e malvivente scatenando un fuggi fuggi generale. L'episodio nel quartiere di Vóltri, all'estrema periferia occidentale del capoluogo ligure. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un uomo con il casco nero calato sulla testa e una pistola in pugno, poi risultata falsa, si è introdotto in un supermercato della zona e dopo aver puntato l'arma alla tempia della cassiera si è fatto consegnare tutti i soldi per poi fuggire in strada.

Il malvivente probabilmente si è diretto verso il motorino che aveva lasciato poco lontano ma durante la fuga ha trovato sulla sua strada alcuni agenti in borghese impegnati in un servizio di prevenzione sul territorio che gli hanno intimato di fermarsi. Ne è partito un inseguimento a piedi durante il quale il rapinatore ha travolto diversi passanti che camminavano per strada ferendo anche una donna di 59 anni caduta dalle scale e trasportata poi al pronto soccorso.

Per fermare il rapinatore infine un poliziotto ha sparato un colpo in aria a scopo intimidatorio e per il 33enne, che aveva già diversi precedenti per reati contro il patrimonio, sono scattate così le manette. La scena ha generato un comprensibile spavento tra i passanti che in quel momento affollavano la zona, molte dei quali in attesa della messa nella vicina chiesa, anche perché il proiettile è rimasto conficcato sopra l’ingresso di un palazzo.