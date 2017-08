Intorno alle 2.30 della mattina di sabato 19 agosto nel centro storico di Genova un marocchino di 23 anni residente in Italia, andato in escandescenze apparentemente senza motivo, ha minacciato i presenti brandendo due coltelli. L'uomo ha prima minacciato gli astanti in Piazza Lavagno, mostrando le due armi, e ha poi dato pugni e calci alle saracinesche, ai tavoli e agli ombrelloni di alcuni bar.

Quando sul posto sono giunte le volanti della polizia, il ventitreenne ha minacciato gli agenti di non avvicinarsi. Quando però i poliziotti gli si sono avvicinati, l'uomo ha lasciato cadere i coltelli e ha provato a fuggire imboccando i vicoli. Inseguito per circa cinquanta metri, l'uomo ha provato a liberarsi colpendo gli agenti, ma è stato comunque bloccato e arrestato. A suo carico ci sono ora le accuse di danneggiamento, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e porto d'armi e oggetti atti a offendere. Il ventitreenne sarà giudicato in direttissima nelle prossime ore.