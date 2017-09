GENOVA – Una bambina di 12 anni è morta questa mattina dopo essere caduta dalla finestra di casa sua al quarto piano in un piccolo comune nell'entroterra di Genova. La ragazzina era sola in casa quando è successo ed è morta sul colpo. Sulla vicenda indagano i carabinieri. L'ipotesi più accreditata è quella di un suicidio: secondo gli inquirenti soffriva per la separazione dei genitori.