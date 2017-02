Una ragazzina di 12 anni è stata trasportata d'urgenza dal padre all'Ospedale Gaslini di Genova dopo essere stata colpita con un coltello all'addome da un uomo mentre passeggiavano per strada. È successo nel primo pomeriggio di domenica 26 febbraio: il genitore, di origini ecuadoriane, e la figlia stavano camminando nei pressi di un distributore di benzina in via Teglia, nel quartiere di Rivarolo della città ligure quando l'adolescente è stata improvvisamente colpita.

La vittima è stata intanto sottoposta ad un intervento chirurgico e attualmente si trova nel reparto di rianimazione in gravi condizioni. La squadra mobile di Genova sta cercando di ricostruire l'accaduto. A loro disposizione, per il momento, solo la testimonianza del padre della 12enne, secondo il quale sarebbe stata aggredita da un uomo di origine nordafricana con il quale lui stesso stava discutendo per futili motivi. La bambina si sarebbe intromessa tra i due, ricevendo una coltellata. I fatti sarebbero successi intorno alle 11 del mattino. Il padre non si era accorto della gravità della ferita della figlia e l'aveva portata a casa. Dopo due ore, perdendo la ragazzina molto sangue, ha deciso di trasferirla in ospedale senza chiamare il 118.